Gaziantep, Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı
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Gaziantep, Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı

Gaziantep, Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ukraynalı oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ukraynalı oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Gaziantep, Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı - Haberler Spor
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