Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında berabere kaldı
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Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında berabere kaldı

Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaştı.

Adanaspor'un kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, kamp dönemi kapsamında yaptığı ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 3-2, ikinci karşılaşmada ise Azerbaycan ekibi Sumgayıt'ı 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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