Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında berabere kaldı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaştı.
Adanaspor'un kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, kamp dönemi kapsamında yaptığı ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 3-2, ikinci karşılaşmada ise Azerbaycan ekibi Sumgayıt'ı 2-1 mağlup etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder