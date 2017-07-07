Gaziantep Turizmcilerle Biraraya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep'teki temasları kapsamında Gaziantep Muftfak Sanatları Merkezi'nden turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Turizmde geçen yıl yaşanan sıkıntıların konjektürel olduğunu kaydeden Avcı, şuan turizmin iyiye gittiğini belirtti. Türkiye'nin turizm potansiyelinin sadece deniz, kum, plajdan ibaret olmadığına vurgu yapan Avcı, şöyle konuştu



Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016'daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjektürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor. Türkiye'nin potansiyeli sadece deniz, kum ve güneş değil. Türkiye'nin Gaziantep'te de en güzel örneğini gördüğümüz gibi tüm şehirlerimizde muazzam bir potansiyel var. Dolayısıyla deniz, kum ve güneş parantezinin dışına çıktığımız zaman önümüzde devasa bir ürün çeşitliliği karşımıza çıkıyor. Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016'daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjektürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor. 2014-15 dönemindeki rakamları yeniden göreceğimizi öngörüyoruz. Uluslararası medyanın dezenformasyonu azalmış gibi görünse de halen etkilerini sürürüyor. Ama biz bunları aşacağız. Çünkü sektörümüz güçlü. Eğer bu yaşananlar başka bir ülkede olsa kolay kolay ayağa kalkamazdı. Ama sektörümüz 2016'daki ağır şartları tecrübe, sabır ve güçle üzerinden geldi. İnşallah önümüzdeki süreç, önceki yıllardan daha iyi olacak. 2016 krizinden önemli tecrübeler de edindik.