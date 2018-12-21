Gaziantep Triko Sektörüne Nitelikli Eleman Yetiştirmeye Devam Edenecek

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) üyeleri Gaziantep Ticaret Odası (GTO) triko ve hazır giyim sektörü üyeleri ile sektörel çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Triko sektörüne nitelikli eleman yetişmeye 2019 yılında da devam edeceğiz" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in Türkiye triko ve konfeksiyon sektörünün de önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Oda olarak sektörün önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermeye yönelik çalıştıklarını söyledi.

Hazır giyimin önemli bir istihdam alanı olduğunu ancak sektörün en büyük sıkıntılarından birinin "nitelikli iş gücü" eksikliği olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Oda olarak hem sektörün bu ihtiyacına cevap vermek hem de kentteki Suriyeli sığınmacıların ekonomik ve sosyal entegrasyonuna destek olmak adına bir proje hayata geçirdik. 2017 yılında 20 Nolu Triko-Örgü-Tığ İşi ve Çorapçılar Meslek Komitesinin öncülüğünde "Triko Sektörüne Nitelikli Eleman Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Projesini" başlattık. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yaptığımız bu proje kapsamında, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde Triko Atölyesi kurduk" dedi.

Atölyenin son teknoloji cihazlarla donatıldığını belirten Yıldırım, atölyede bugüne kadar yaklaşık 300 Suriyeli ve Türk kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Yıldırım, "Proje kapsamında sadece triko değil konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu stilist ve modelistleri yetiştirebilmek için de çalışıyoruz. Okulumuzdaki "moda tasarımı" bölümünü, yeni ve teknolojik desen ve kalıp programları ve bilgisayarları ile geliştiriyoruz. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde kurmuş olduğumuz triko ve hazır giyim atölyelerinde, başlangıçta eğiticilerin eğitimleri olmak üzere hem Suriyeli hem Türk kursiyerlere hem de okuldaki öğrencilere nitelikli ve üst düzey eğitimler vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHGF Başkanı Öztürk, "Ülkemizin marka değerini arttırmalıyız"

GTO Başkanı Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, tekstil sektörünün yatırım değeri düşük bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "Düşük bütçelerle bu sektörde yatırım yapıp iş kurmak çok kolay. Düşük bütçeyle kurduğunuz işte birçok istihdam sağlıyor, üretim gerçekleştiriliyor. Bu sebeple tekstil sektörü üretim ve istihdam açısından çok çok önemli bir sektördür. Ülkemiz açısından bu denli öneme sahip tekstil sektörünün birden fazla sorunu var ancak bence en önemli sorun marka değeri. Tüm markalar dikkat ederseniz marka ülkelerden çıkıyor. İtalya, Amerika gibi öncelikli yapmamız gereken ülkemizin marka değerini arttırmak. Bunu da Avrupayı Türkiye'ye taşıyarak, nitelikli ve geniş kapsamlı fuar organizasyonlarıyla yapabiliriz" şeklinde konuştu.

GTO Konfeksiyon ve Hazır Giyim alanında faaliyet gösteren 19-20 ve 21 Nolu Meslek Komite ve Meclis Üyelerinin de yer aldığı toplantıya GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar, GTO Meclis Divanı Katibi Abdullah Çelebi, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay ve Kemal Delioğlu da katıldı.

Toplantının ardından, MHGF Başkanı Öztürk ve beraberindeki heyet GTO'nun Hacı Sani Konukoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde kurduğu Triko Atölyesi'nde çeşitli incelemelerde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA