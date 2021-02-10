Gaziantep, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gaziantep, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:18
Gaziantep, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Göztepe karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda diğer sporcular da dar alanda çift kale maç yaptı.

Kovid-19 izolasyon süreci sona eren Çağlar Şahin Akbaba ve Amedej Vetrih de üst üste gerçekleştirilen 3 test sonucunun da negatif olması üzerine takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, tedavisi devam eden Kana Bıyık dışında tüm futbolcular katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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