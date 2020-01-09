Gaziantep Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinden AA'ya ziyaret

09.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:00

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA muhabirleri ile sohbet eden ve onların "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan TDP ekipleri, yaptıkları çalışmaları anlattı.

AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi de alan polis ekipleri, ziyaretin sonunda muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA