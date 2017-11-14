Gaziantep Tır'a Çarpan Kamyon Sürücüsü Öldü

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde, önündeki TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü 40 yaşındaki Bozan Karanfil öldü.



Kaza, dün gece geç saatlerde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Bozan Karanfil yönetimindeki 27 N 8667 plakalı kamyon ile önünde giden Abdullah Şimşek yönetimindeki 01 FBZ 46 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Karanfil için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Trafik akışının durduğu otoyoldaki kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Karanfil'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otoyolda trafik akışı kaza yapan TIR ile kamyonun çekiciyle kaldırılması ile sağlanabildi.