Gaziantep Ticaret Odası Tuncay Yıldırım Açıklaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısına" ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ihracattaki başarısının tesadüf olmadığını belirterek, Gaziantep'in devlet için en karlı yatırım alanı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik teşvik ve desteklerine yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla GTO ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara'nın da katıldığı toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, devletin Gaziantep'e vereceği desteklerden karlı çıkacağını, Gaziantep'e bir verse bu şehrin biri üç yapacağını söyledi.

Gaziantep'e bir verin üç alırsınız diyen Yıldırım, "Gaziantepli dünyanın dört bir yanına ürün satıyor. 2000 yılında Gaziantep'in ihracatı 420 milyon dolardı. Bugün neredeyse 16 katı bir ihracata ulaştı. 2000 yılında yıllık yaptığı ihracattan daha fazlasını şimdi bir ayda gerçekleştiriyor. Dün açıklandı, Ocak ayında 586 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu başarı tesadüf değil elbette. Bu başarı çalışmanın, özverinin, girişimcilik kültürü ile yoğrulmanın bir sonucu. Gaziantep'e verilecek destek devletin yapacağı en akıllı yatırımdır. Gaziantep'e bir verin üç alırsınız" dedi.

Değer üretmezsek değersizleşiriz

Değer üretmezsek değersizleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Yıldırım, "Ben ihracattaki en önemli konunun ihracatımızın kilogram değerini yükseltmek olduğunu düşünüyorum. Artık ne kadar ürettiğimize değil ne kadar değer ürettiğimize odaklanmak zorundayız. Artık üretimi de, markalaşmayı da, ihracatı da bu açıdan ele almak zorundayız. Değer üretemezsek, değersizleşmemiz kaçınılmaz bir durum olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ticari istihbarat birimi kuruyoruz

Hedeflerinin 2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk dört kent arasına girmek olduğunu belirten Yıldırım, "Ticari hayatın çatı kuruluşları olan Odaların ihracatçının önündeki taşları temizlemek için çalışması gerekiyor.Bu bağlamda Gaziantep Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapıyor, üyemizin sesi olmaya çalışıyoruz. Bunun meyvelerini de topluyoruz. Öte yandan üyemizin ihracat konusundaki bilgi ve danışmanlık ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıyoruz. Üyemizin ihracat koçu oluyoruz. Eğitimlerimizle pazar araştırması yapmayı, ihracatçı olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Çok yakında kuracağımız ticari istihbarat birimimiz aracılığı ile daha güvenli ticaret yapmalarına yardımcı olacağız" ifadelerine yer verdi.

GTO diğer odalara örnek gösterilmeli

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya ise Gaziantep'in örnek bir kent, GTO'nun ise örnek bir oda olduğunu belirterek, "Gaziantep gerçekten örnek bir kent. GTO vizyoner yapısıyla birçok alanda öncü bir Oda. Verdiği eğitimlerle, projeleriyle şehrine ve üyesine büyük katkı sağlıyor. Diğer odalara örnek gösterilmeli" diye konuştu.

Sıddık Kaya'nın konuşması ardından Ticaret Bakanlığı uzmanları, ihracatçılara verilen destekler ve teşvikler ile ilgili sunum gerçekleştirerek, katılımcıların sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA