Gaziantep Ticaret Odası'ndan 15 Temmuz Mesajı
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Gaziantep Ticaret Odası'ndan 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Odası'ndan 15 Temmuz Mesajı
14.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:46

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, Türk milletinin ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, 15 Temmuz gecesinde gövdesini vatan uğruna siper edenlerin de bunun en net örneklerinden biri olduğunu belirttiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek var olabilmesi için her türlü kirli oyunu bozacak iradeye, ferasete ve dirayete sahip olduklarının altını çizen GTO başkanları mesajında, "Türk milleti, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneği kabul etmeyeceğini 15 Temmuz 2016 gecesi net bir şekilde göstermiştir. Tüm dünya o gece bir kez daha anlamıştır ki ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan hiçbir saldırı başarılı olamaz, bu millet hiçbir zaman hainlere geçit vermez. Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmez, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmez. 4 yıl önceki o kara gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz cesaretle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve hain, darbeci, bölücü terör örgütü FETÖ'ye karşı durmuştur. Türk iş dünyası olarak, milletimizin bölünmez bütünlüğü için daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle azimle çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bu cennet toprakları vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha derin bir saygı, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

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