Gaziantep Ticaret Odası Meclis toplantısı yapıldı

30.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:08

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 2020 yılı ekonomisine ilişkin beklentileri değerlendirdi.

2020'nin toparlanma yılı olacağını belirten Teymur, "Ülkemizin topyekün kalkınmasını sağlamak ve toparlanma sürecini en hızlı şekilde atlatmak hepimizin en büyük isteği. Türk milleti her zaman zorluklarla başa çıkmayı başarmış bir millettir. Bir an önce toparlanarak ülkemizin kalkınmasını sağlayacağımıza inancım tam." dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep Ticaret Odası olarak şehrin sorunlarını gündeme getirme ve çözüm üretmede çok güçlü olduklarını, bundan sonra da aynı çizgide ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Gaziantep Havalimanında CAT II cihazının devreye girmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Yıldırım, "Hava ulaşımında yaşanan sıkıntıyı da bulunduğumuz her platformda istisnasız dile getirdik. Bu sıkıntının şehrimize hem para hem de itibar kaybettirdiğini söyledik. Çok şükürki bu sorun da çözüldü. Geçtiğimiz gün Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Gaziantep havalimanındaki ISL GP cihazı CAT II seviyesine yükseltilerek aktif kullanıma geçtiğini açıkladı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA