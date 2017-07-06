Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Hıdıroğlu Açıklaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, son dönemde ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler gözlemlediklerini belirterek, "Büyüme oranının artması, döviz kurundaki sert dalgalanmaların durması ve ihracatın artması ekonomideki olumlu gidişatı gösteriyor." ifadesini kullandı.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis üyeleriyle bir araya gelen Hıdıroğlu, küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hıdıroğlu, vergi indirimleri, yeniden yapılandırma olanakları ve teşviklerin ticari hayatta rahatlama sağlandığını belirtti.



Büyümenin sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:



"Hızlı kredi artışı veya likidite bolluğuyla ekonominin büyümesi artık çok zor. Piyasaya sunulan likidite fazlasının yüksek enflasyon olarak geri dönme tehlikesi olabilir. Küresel kriz sonrası dünya ekonomisinin toparlanması, talebin yeniden canlanması oldukça uzun sürdü ve hala eski gücüne kavuşamadı ancak küresel ekonomideki iyileşmenin ülkemize de olumlu yansımaları başladı. Son dönemde ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler gözlemliyoruz. Büyüme oranının artması, döviz kurundaki sert dalgalanmaların durması, ihracatın artması ekonomideki olumlu gidişatı gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Birliği'nde büyümenin güçlenmesi Türkiye'nin ihracatını artırdı ve büyümeye olumlu katkı sağladı."



"Ekonomi büyümeye geri döndü"



Hıdıroğlu, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan kredilerin belli bir rahatlama sağladığına işaret ederek, "Sadece 2,5 aylık dönemde 180 milyar lira gibi yüklü bir miktar kredi piyasaya sunuldu. Bu, piyasalarda ciddi bir likidite bolluğu yarattı. Bu likidite bolluğu bankacılık sisteminin kaynak maliyetini artırdı. Bu maliyet artışı da reel sektöre yansıyor. Ekonomi büyümeye geri döndü ama işsizliğin, enflasyonun, faizlerin artması tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Gaziantep'ten 26 firmanın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını anımsatan Hıdıroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında önümüzdeki yıllarda daha fazla firmayla yer almak ve bu firmalarımızın ilk 50 içinde olması en büyük arzumuzdur. Yine Gaziantep olarak bizleri gururlandıran bir başka araştırma da Türkiye'nin en büyük ihracatçılar listesi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Gaziantep 73 firma ile yer alarak İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü il oldu. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyoruz."