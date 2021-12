GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası görkemli törenle açıldı

Hisarcıklıoğlu: "Gaziantep marka şehir haline geldi"

Hisarcıklıoğlu: "Türk iş dünyası sıkıntıları atlatacak tecrübeye sahip"

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Borsası yeni hizmet binası açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep'in bugün kıymetli girişimcilerle marka bir şehir haline geldiğini ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Mücahitler Mahallesi İpekyolu üzerinde yaptırılan borsa yeni hizmet binası, çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 25 yıldır GATEM bölgesinde üyelerine yönelik hizmetler veren GTB, faaliyetlerine artık şehri merkezindeki yeni yerleşkesinde devam edecek. Eski borsa binasında ise üye tescil işlemleri ve borsa satış salonları gibi birimler hizmet vermeyi sürdürecek. Açılış programına Vali Davut Gül, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın yanı sıra çok sayıda iş adamı, bürokrat ve GTB meclis üyeleri katıldı.

Açılış programında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son 30 yıl içerisinde sıkıntılı süreç geçirdiğini belirterek, Türk iş dünyasının bu sıkıntıları atlatacak tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu: "Yaptığınız iş çok önemli ve stratejiktir"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'da sözlerine Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünü anarak başladı. Dün milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep'in bugün kıymetli girişimcilerle marka bir şehir haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Her ne kadar dünya dönüşse de tarım ve hayvancılık hiçbir zaman önem kaybetmiyor. Önümüzdeki dönemde de bu sektörler yıldız sektörler olacak. Dünyanın nüfusu 8 milyar oldu. Dünya nüfusu büyüdükçe tüketim daha çok artıyor. Doğal afetler ve ekonomik risklerden en çok bu sektörler etkileniyor. Kendine yetebilen bir ülkenin önemini pandemi sürecinde gördük. İşte bu yüzden yaptığınız bu iş çok önemli ve stratejiktir. Fiyat artışlarına baktığımız zaman tarım ve hayvancılık fiyatları, dünya enerji fiyatlarından daha fazla arttı. Son dönemde maliyetlerde de ciddi anlamda bir yükselme var. Bu noktada tedbir alınmasıyla ilgili hükümetle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk iş dünyası sıkıntıları atlatacak tecrübeye sahiptir"

Gaziantep Ticaret Borsasının ülkenin örnek borsalarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, "Paris'teki, Berlin'deki borsa hangi standartta hizmet veriyorsa Gaziantep'te de bu hizmet var. Borsa Gaziantep'in tarım ve sanayinin başkenti olma vizyonuyla çalışıyor. Açılışını yapacağımız et borsası ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Gaziantep gastronomi şehri. Gastronomi içindeyse kebap ve baklava var. Kebap içinde et lazım. Bu projelerde gastronominin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 73 ama bunun 15'ini borsamız almış. Tüm başarıların mimarı olan borsa yönetimini kutluyorum. Türkiye olarak son 30 yılda sıkıntılı süreçler geçirdik ama hepsini atlattık. İş insanına karamsarlık yakışmaz. Biz ne karamsar olduk ne de umutsuz olduk. Karamsar olan insan üretemez. Türk iş dünyası bu sıkıntıları atlatacak tecrübeye sahiptir. Kamu ve özel sektör el ele verirsek her şeyi aşarız" diye konuştu.

Akıncı: "Yorulmadan hayallerin peşinden koştuk"

Açılış programında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni idari hizmet binasının şehrin komşu illerle bağlantısını sağlayan önemli durak ve güzergah olan İpekyolu üzerinde olduğunu belirterek, "Yeni idari hizmet binamız şehrimize son yıllarda kazandırdığımız eser ve projelerden sadece birisini oluşturmakta. Bu sene açılışını gerçekleştirdiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Depomuzun hemen yanı başında Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Pilot Ölçekli İşleme merkezini inşallah en yakın zaman içerisinde hizmete kazandırmış olacağız. Özellikle Et Borsası, Lisanslı Depo, Yeni Hizmet Binası gibi tamamlanan projelerimizi göz önüne aldığımızda bu yatırımlarımız gerçekten çok zor dönemlere gelen projelerdi. Bunlar ilk zamanlarda bizim için sadece bir hayaldi, ama biz yılmadan yorulmadan hayallerimizin peşinde koştuk. Her zaman kent ve ülke ekonomimize nasıl bunları kazandırırız hesaplarını yaptık. Son 4-5 yıldır tabir yerindeyse ayağımızdan çizme, başımızdan baret çıkmadan inşaattan inşaata koştuk. Çok şükür bugün verdiğimiz tüm emeklerin ve alın terinin meyvelerini hep birlikte alıyoruz" dedi.

Tiryakioğlu: "İki değerli projeyi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise Gaziantep'in çalışmayı, üretmeyi ve ürettiğine değer katmayı seven bir şehir olduğunu söyledi. Bu ruhun 100 yıl önce kurtuluş destanını yazan kahraman ecdattan kalan bir miras olduğunu aktaran Tiryakioğlu, "Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5'inci şehir konumundayız. Dördüncülük içinde ön sıradakilere gerekli sinyallerimizi şimdiden vermiş durumdayız. İnşallah 2021 yılını 10 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalamış olarak kapatacağız İşte bu ilkeler doğrultusunda şehrimize ve milletimize katkı sağlayacak, sektörlerimizin gereksinimlerini karşılayacak, uluslararası ölçekte iki değerli projemizi borsamızın kısıtlı imkanlarıyla hayata kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından ise 'borsanın yıldızları' ödül töreni gerçekleştirildi. 2020 yılı içerisinde borsada gerçekleştirdiği alım- satım tescil işlemlerinde en fazla tescil yapan 20 firmaya başarı plaketleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarafından takdim edildi.

Et Borsası da açıldı

Törenin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri, yapımı tamamlanan Gaziantep Ticaret Borsası Et Borsası'nın açılışını gerçekleştirdi. GTB Başkanı Akıncı ile Meclis Başkanı Tiryakioğlu, Et Borsasının açılış kurdelesini kesen protokol üyelerine borsayı gezdirdi. Borsa binası hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Hisarcıklıoğlu, GTB Meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.