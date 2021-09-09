Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, çakır arpanın kilogramı 2,55 - 2,57 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, çakır arpanın kilogramı 2,55 - 2,57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|2,90
|3,24
|Sert Buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,84
|3,10
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,48
|2,75
|Çakır arpa
|Kg
|2,55
|2,57
|Beyaz arpa
|Kg
|2,52
|2,53
|Mısır
|Kg
|2,50
|2,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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