Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 ila 168,30 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 ila 168,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|160,00
|168,30
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|70,00
|Kuru nane
|Kg
|10,50
|13,54
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|9,83
|9,83
|Nohut (9 mm)
|Kg
|9,04
|9,04
|Buğday unu
|Kg
|2,86
|3,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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