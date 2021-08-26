Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 ila 168,30 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 ila 168,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz-iç)Kg160,00168,30
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0070,00
Kuru naneKg10,5013,54
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg9,839,83
Nohut (9 mm)Kg9,049,04
Buğday unuKg2,863,94

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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