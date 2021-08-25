Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 160 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 160 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|130,00
|160,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-iç)
|Kg
|65,00
|135,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|80,00
|Biber salçası
|Kg
|10,00
|12,50
|Domates salçası
|Kg
|10,00
|10,00
|Nohut (natürel)
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,35
|3,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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