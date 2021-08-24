Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 153,73 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 153,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|153,73
|153,73
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|85,05
|İrmik
|Kg
|4,74
|6,00
|Makarna
|Kg
|3,70
|5,30
|Buğday
|Kg
|2,58
|3,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz
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