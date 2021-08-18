Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, kavlak Antep fıstığının kilogramı 75 ila 80 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, kavlak Antep fıstığının kilogramı 75 ila 80 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|75,00
|80,00
|Antep fıstığı (yaş-kırmızı kabuklu)
|Kg
|28,27
|28,96
|Biber salçası
|Kg
|11,57
|20,37
|Domates salçası
|Kg
|4,11
|13,50
|Buğday
|Kg
|2,35
|2,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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