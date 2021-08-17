Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 148,80 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 148,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|148,80
|148,80
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|66,00
|88,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|16,00
|20,00
|Sarımsak
|Kg
|11,24
|11,46
|Bulgur
|Kg
|3,00
|4,20
|Buğday
|Kg
|2,48
|3,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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