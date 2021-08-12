Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 141 ila 173 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 141 ila 173 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|141,31
|173,00
|Siirt fıstığı
|Kg
|82,00
|82,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|74,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,65
|6,20
|Makarna
|Kg
|0,30
|4,38
|Buğday
|Kg
|2,88
|2,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
Haber Yorumları
500