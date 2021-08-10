Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 131 ila 180 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 131 ila 180 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|131,00
|180,00
|Antep fıstığı (yeşil-iç)
|Kg
|171,29
|175,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|68,00
|68,00
|Nohut
|Kg
|5,15
|15,15
|Mercimek
|Kg
|8,72
|9,35
|Bulgur
|Kg
|4,35
|4,35
|Buğday
|Kg
|2,49
|2,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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