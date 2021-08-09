Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 170 lira arasında satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 170 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00170,00
Badem içi (tatlı)Kg65,0065,00
Nohut (10 mm)Kg14,9214,92
Un (baklavalık)Kg7,008,00
Bulgur (pilavlık)Kg3,373,96
BuğdayKg2,362,85

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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