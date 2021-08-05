Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg68,0068,00
Badem içi (tatlı)Kg60,0062,00
NohutKg7,067,06
Un (baklavalık)Kg4,154,15
BulgurKg3,504,00
BuğdayKg2,502,56

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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