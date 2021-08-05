Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|68,00
|68,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|60,00
|62,00
|Nohut
|Kg
|7,06
|7,06
|Un (baklavalık)
|Kg
|4,15
|4,15
|Bulgur
|Kg
|3,50
|4,00
|Buğday
|Kg
|2,50
|2,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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