Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 178 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 178 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yeşil-iç)
|Kg
|178,00
|178,00
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|130,00
|175,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Nohut
|Kg
|7,06
|8,36
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|9,52
|9,75
|Bulgur
|Kg
|3,50
|4,25
|Buğday
|Kg
|2,35
|2,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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