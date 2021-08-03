Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 175-182 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 175-182 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yeşil-iç)
|Kg
|175,00
|182,00
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|130,00
|175,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|69,70
|70,40
|Nohut
|Kg
|7,42
|14,50
|Makarna
|Kg
|3,55
|4,40
|Bulgur
|Kg
|3,00
|4,00
|Buğday
|Kg
|2,53
|2,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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