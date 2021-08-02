Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 156,60 ile 190 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 156,60 ile 190 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|156,60
|190,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|70,25
|72,65
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|85,05
|Antep fıstığı ezmesi
|Kg
|126
|126
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|80,00
|Un (buğday)
|Kg
|2,84
|3,80
|Buğday
|Kg
|2,68
|2,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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