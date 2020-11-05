Gaziantep Ticaret Borsası
05.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:08
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|45,90
|45,90
|Biber (yaş)
|Kg
|3,20
|3,20
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|16,00
|25,00
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,00
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,10
|1,40
|Bulgur
|Kg
|2,69
|3,00
|Arpa
|Kg
|1,57
|1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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