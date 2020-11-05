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Gaziantep Ticaret Borsası

05.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:08
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,90 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,9045,90
Biber (yaş)Kg3,203,20
Kırmızı biber (pul)Kg16,0025,00
BuğdayKg2,002,00
Kepek (buğday)Kg1,101,40
BulgurKg2,693,00
ArpaKg1,571,57

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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