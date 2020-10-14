Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

14.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:02
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 118-128,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 118-128,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,0042,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg48,0054,11
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0064,50
Antep fıstığı (meverdi))Kg118,00128,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0085,00
İncir (kuru)Kg6,807,62
BulgurKg3,083,08

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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