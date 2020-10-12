Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

12.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:11
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,0053,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,7556,75
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,50120,50
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0019,00
Mısır Kg1,471,53
Nohut (naturel)Kg3,703,70
Mercimek (yeşil)Kg8,209,95

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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