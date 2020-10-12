Gaziantep Ticaret Borsası
12.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:11
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,00
|53,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,75
|56,75
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,50
|120,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|19,00
|Mısır
|Kg
|1,47
|1,53
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,70
|3,70
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|8,20
|9,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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