Gaziantep Ticaret Borsası
08.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:02
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56 ila 75 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56 ila 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|36,00
|47,80
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|137,00
|154,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,00
|75,00
|Üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|19,00
|Ceviz içi
|Kg
|46,00
|56,00
|Baden içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|58,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir
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