Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

05.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:52
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-168 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-168 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu -yaş)Kg25,0025,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00100,00
Antep fıstığı (boz-iç)Kg120,00168,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg100,00110,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg100,00115,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00105,00
Kırmızı biber (pul)Kg15,0020,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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