Gaziantep Ticaret Borsası
05.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:52
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-168 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-168 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu -yaş)
|Kg
|25,00
|25,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|100,00
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|120,00
|168,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|110,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|100,00
|115,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|105,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|20,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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