Gaziantep Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep Ticaret Borsası

24.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:18
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 ila 53 lira arasında satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 ila 53 lira arasında satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,0042,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0053,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg26,0026,00
Nohut (naturel)Kg3,503,50
Buğday Kg1,852,11
ArpaKg1,401,40
Bulgur (pilavlık)Kg3,853,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Meryem Uzerli Jennifer Lopez Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Okan Buruk Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Ticaret Borsası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:23:43. #1.15#
title