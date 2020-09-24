Gaziantep Ticaret Borsası
24.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:18
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 ila 53 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 ila 53 lira arasında satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,00
|42,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|42,00
|53,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|26,00
|26,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,50
|3,50
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,11
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|3,85
|3,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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