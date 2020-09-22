Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 39,90 ila 47,80 lira arasında satıldı.
22.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:54
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 39,90 ila 47,80 lira arasında satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,25
|41,13
|Antep fıstığı (yaş)
|Kg
|21,30
|22,45
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|39,90
|47,80
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|43,70
|52,65
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,91
|1,02
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|8,50
|10,00
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,11
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
Haber Yorumları
500