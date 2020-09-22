Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 39,90 ila 47,80 lira arasında satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası
22.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:54

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 39,90 ila 47,80 lira arasında satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,2541,13
Antep fıstığı (yaş)Kg21,3022,45
Antep fıstığı (kavlak)Kg39,9047,80
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg43,7052,65
Kepek (buğday)Kg0,911,02
Zeytinyağı (ham)Kg8,5010,00
Buğday Kg2,002,11

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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