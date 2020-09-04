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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası
04.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:36

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Zeytin yağı (ham)Kg12,0014,00
Antep fıstığı (yaş kabuklu)Kg21,5022,20
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0050,00
Nohut (naturel)Kg4,004,00
BuğdayKg1,992,05

Kaynak: AA

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