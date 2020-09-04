Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.
04.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:36
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Zeytin yağı (ham)
|Kg
|12,00
|14,00
|Antep fıstığı (yaş kabuklu)
|Kg
|21,50
|22,20
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,00
|50,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,00
|4,00
|Buğday
|Kg
|1,99
|2,05
Kaynak: AA