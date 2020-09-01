Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-158 lira arasından satıldı.
01.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:20
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-158 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|40,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|158,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|88,00
|Antep fıstığı (soyulmuş yeşil iç)
|Kg
|138,50
|145,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|124,00
|127,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|98,00
|135,50
|Buğday
|Kg
|1,85
|1,95
Kaynak: AA