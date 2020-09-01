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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-158 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası
01.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:20

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-158 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0040,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00158,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0088,00
Antep fıstığı (soyulmuş yeşil iç)Kg138,50145,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg124,00127,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg98,00135,50
BuğdayKg1,851,95

Kaynak: AA

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