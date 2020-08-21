Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37,60 ile 47,16 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37,60 ile 47,16 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 37,60 47,16 Antep fıstığı kırmızı kabuklu (yaş) Kg 21,71 28,00 Antep fıstığı (kavlak) Kg 40,75 41,61 Antep fıstığı (boz-kavlak) Kg 40,70 53,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 103,50 103,50 Buğday Kg 1,74 2,02 Arpa Kg 1,40 1,40'

Kaynak: AA