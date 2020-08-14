Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.
14.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:14
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,44
|56,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|145,00
|145,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|68,00
|74,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|113,00
|124,00
|Antep fıstığı içi (kırmızı iç)
|Kg
|126,00
|126,00
|Ceviz içi
|Kg
|51,98
|55,94
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|64,64
Kaynak: AA