Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.
12.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:35
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,30
|50,77
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|53,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|85,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|175,00
|175,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|117,00
|140,50
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|59,00
|59,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|83,00
|83,10
Kaynak: AA