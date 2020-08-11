Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı.
11.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:12
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|48,35
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|176,00
|178,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|19,00
|19,00
|Sumak (toz)
|Kg
|14,00
|14,00
|Nane (kuru)
|Kg
|13,50
|13,50
|Buğday
|Kg
|1,80
|2,08
|Mısır
|Kg
|1,38
|1,38
Kaynak: AA