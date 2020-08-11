Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 40,00 48,35 Antep fıstığı (boz iç) Kg 176,00 178,00 Kırmızı pul biber Kg 19,00 19,00 Sumak (toz) Kg 14,00 14,00 Nane (kuru) Kg 13,50 13,50 Buğday Kg 1,80 2,08 Mısır Kg 1,38 1,38

Kaynak: AA