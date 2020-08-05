Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,75 ila 89,11 liradan satıldı.
05.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:01
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,75 ila 89,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|69,75
|89,11
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|180,00
|Buğday
|Kg
|1,91
|1,97
|Nohut (Naturel)
|Kg
|2,90
|2,90
|Mısır
|Kg
|1,38
|1,38
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,41
|2,41
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|12,97
|12,97
Kaynak: AA