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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,75 ila 89,11 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası
05.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:01

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,75 ila 89,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg69,7589,11
Antep fıstığı (boz iç)Kg140,00180,00
Buğday Kg1,911,97
Nohut (Naturel)Kg2,902,90
Mısır Kg1,381,38
Bulgur (köftelik)Kg2,412,41
Ay çekirdeği (çiğ)Kg12,9712,97

Kaynak: AA

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