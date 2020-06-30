Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168-185 lira arasından satıldı.
30.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:25
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168-185 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,50
|54,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|98,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|168,00
|185,00
|Antep fıstığı içi kavrulmuş)
|Kg
|127,00
|155,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|118,50
|190,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|85,00
|90,00
|Badem içi
|Kg
|60,00
|60,00
Kaynak: AA