Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığının kilogramı 150 liradan satıldı.
05.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:59
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığının kilogramı 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,00
|150,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|72,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,59
|120,59
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|64,00
|70,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,39
|60,39
|Badem (kabuklu)
|Kg
|46,50
|46,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|15,00
Kaynak: AA