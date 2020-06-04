Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 135 ila 165 liradan satıldı.
04.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:41
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 135 ila 165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|84,00
|92,00
|Antep fıstığı içi (kavrumuş) )
|Kg
|135,00
|165,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|125,00
|125,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,00
|70,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|27,25
|27,25
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,40
|47,70
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|8,75
|14,40
Kaynak: AA