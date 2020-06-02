Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 146,41 ila 146,45 liradan satıldı.
02.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 146,41 ila 146,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,00
|49,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|146,41
|146,45
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,74
|86,85
|Ceviz içi
|Kg
|64,66
|66,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|26,20
|29,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|65,80
|72,66
|Siyah kuru üzüm
|Kg
|16,25
|16,25
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|21,00
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,70
Kaynak: AA