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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 146,41 ila 146,45 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası
02.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 146,41 ila 146,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg49,0049,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg146,41146,45
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,7486,85
Ceviz içi Kg64,6666,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg26,2029,00
Badem içi (tatlı)Kg65,8072,66
Siyah kuru üzüm Kg16,2516,25
Kırmızı biber (pul)Kg15,0021,00
BuğdayKg1,601,70

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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