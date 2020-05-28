Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 151 liradan satıldı.
28.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:17
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 151 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|151,00
|151,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|11,75
|11,75
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,50
|5,50
|Kanola küspesi (ithal)
|Kg
|1,88
|1,88
|Kanola yağı (ithal)
|Kg
|6,07
|6,90
|Dana eti (karkas)
|Kg
|34,00
|34,00
|Dana sakadat
|Kg
|1,90
|2,00
|Bulgur
|Kg
|2,71
|2,71
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,95
Kaynak: AA