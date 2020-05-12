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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası
12.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:26

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg142,00142,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg81,0085,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg121,00121,00
Antep fıstığı (elekaltı)Kg35,0035,00
Ay çekirdeği içiKg6,506,50
Dana eti (karkas)Kg44,5044,50
Kuzu eti (gövde)Kg52,5252,52
Mısır Kg1,351,40
PirinçKg4,557,56

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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