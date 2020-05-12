Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.
12.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:26
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|142,00
|142,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|81,00
|85,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|121,00
|121,00
|Antep fıstığı (elekaltı)
|Kg
|35,00
|35,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|6,50
|6,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|44,50
|44,50
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|52,52
|52,52
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,40
|Pirinç
|Kg
|4,55
|7,56
Kaynak: AA