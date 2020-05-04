Gaziantep Ticaret Borsası
04.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:58
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-160 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,50
|49,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|68,50
|70,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|87,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|148,00
|160,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|134,00
|140,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|118,00
|137,00
|Buğday
|Kg
|1,72
|2,03
|Pirinç
|Kg
|4,54
|7,56
|Kuzu (canlı)
|Kg
|20,83
|20,83
Kaynak: AA