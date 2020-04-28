Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında nohut 3,5 liradan satıldı.
28.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:30
Gaziantep Ticaret Borsasında nohut 3,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kanola yağı
|Kg
|5,95
|6,07
|Ay çekirdeği (ithal)
|Kg
|11,30
|12,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,50
|3,50
|Bulgur
|Kg
|3,27
|3,27
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,23
|5,23
|Pirinç
|Kg
|6,10
|6,66
|Mısır
|Kg
|1,29
|1,39
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,99
Kaynak: AA