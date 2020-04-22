Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-185 liradan satıldı.
22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-185 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|46,10
|55,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|77,00
|90,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|148,00
|185,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|146,00
|147,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|130,00
|133,50
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|133,00
|138,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|79,79
|79,79
|Ceviz içi
|Kg
|64,00
|88,00
Kaynak: AA