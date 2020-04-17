Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 liradan satıldı.
17.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:04
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|51,91
|51,91
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|65,00
|65,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|140,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|145,00
|145,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|128,50
|128,50
|Ceviz içi
|Kg
|64,35
|65,34
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|20,79
|27,72
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,70
|4,50
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,68
|5,68
Kaynak: AA