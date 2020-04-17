SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi
Gaziantep, Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 liradan satıldı.

17.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:04
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg51,9151,91
Antep fıstığı (kavlak)Kg65,0065,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg140,00140,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg145,00145,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg128,50128,50
Ceviz içi Kg64,3565,34
Ceviz kabuklu (kuru)Kg20,7927,72
Nohut (naturel)Kg3,704,50
Yeşil mercimekKg5,685,68

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Hayvancılıkla ilgili 129 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak Ekonomi
Hayvancılıkla ilgili 129 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak
Japonya, korona nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6.400 TL verecek Ekonomi
Japonya, korona nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6.400 TL verecek
Türk otomotiv devi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Ekonomi
Türk otomotiv devi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı! İki ilçe arasında 15 lira oynuyor Ekonomi
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı! İki ilçe arasında 15 lira oynuyor
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Rüştü Reçber Abdullah Avcı Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 16:35:51. #1.14#
title