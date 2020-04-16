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Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 49 liradan satıldı.

16.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:48
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg49,0049,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg53,1654,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0065,00
Dana eti (karkas) Kg42,0642,06
Kuzu eti (gövde)Kg49,9949,99
Kırmızı mercimekKg8,008,00
Bulgur (köftelik)Kg3,003,14
Kepek (buğday)Kg1,151,21
Mısır Kg1,261,27

Kaynak: AA

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