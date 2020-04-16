Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 49 liradan satıldı.
16.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:48
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,00
|49,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|53,16
|54,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|65,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|42,06
|42,06
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|49,99
|49,99
|Kırmızı mercimek
|Kg
|8,00
|8,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|3,00
|3,14
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,15
|1,21
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,27
Kaynak: AA